KKN – Gattuso ce l’aveva con un giornalista in particolare che gli ha detto “meglio che torni in pescheria”

Il collega e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha chiarito le parole del mister Gennaro Gattuso nel post partita ai microfoni di Sky. Di seguito, le sue aprole, evidenziate dalla nostra redazione:

“Su Gattuso voglio chiarire che lui non ce l’aveva con i siti e le radio, ma con un giornalista in particolare che aveva messo in giro la voce di possibili dimissioni a causa delle sue condizioni di salute. E poi con qualcuno che gli ha detto ‘meglio che torni in pescheria’. Le offese e le fake news non vanno bene, ecco perché il mister si è arrabbiato ai microfoni di Sky Sport”