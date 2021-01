C’è l’accordo per il rinnovo di Gattuso: nei prossimi giorni l’annuncio ufficiale

La vittoria con l’Udinese nell’ultima trasferta ha riaddrizzato la classifica del Napoli che continua a vedere il quarto posto, per questo Gattuso continuerà a sedersi sulla panchina del Napoli. Come scrive l’edizione odierna di Repubblica, presto dovrebbe arrivare il rinnovo di contratto per il tecnico calabrese: c’è già l’accordo con intesa fino al 30 giugno 2023. Spunta già una data possibile per l’annuncio, che potrebbe arrivare o nel weekend o dopo la partita in Supercoppa con la Juventus. Molti impegni ravvicinati, ma la volontà del presidente De Laurentiis di continuare insieme con Gattuso.



