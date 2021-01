Apertura per la cessione di Milik: il Marsiglia ci riprova ma servono i bonus

Come scrive il Corriere dello Sport di oggi, ci potrebbero essere novità sulla situazione Milik. La sua cessione è la priorità per tutti, giocatore in primis ma anche per il Napoli stesso che spera di guadagnare qualcosa dalla sua vendita. Con l’Atletico Madrid che sta chiudendo per Moussa Dembélé in attacco, ecco che il Marsiglia potrebbe tornare in auge. L’affare potrebbe riaprirsi se il Marsiglia arrivasse ad offrire più di 10 milioni con qualche bonus, così da avvicinarsi ai 15 richiesti dal Napoli.

