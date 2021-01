Alvino: “Il Napoli deve giocare con l’Empoli come se fosse la Juve. Su Osimhen? Sono solo idee nate da illustri professori”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Carlo Alvino. Il giornalista ha espresso alcune parole. Di seguito quanto evidenziato:

“Gatto sa bene che contro l’Empoli possono esserci dei tranelli. Il Napoli deve giocare come se stesse affrontando uno squadrone, come se fosse lo Juventus. Su Osimhen ho sentito tante opinioni espresse da illustri professori, ma aspetto notizie ufficiali dalla società. Non mi risulta che nessuno abbia visitato il giocatore, per questo tutto ciò che si vocifera rimane solo un’idea.

Ho letto sui social l’Hashtag #Gattuso, assurdo pensare che alcune persone sfoghino la propria rabbia dietro ad un monitor. Capisco il diritto di critica, ma adesso stanno esagerando”.