Altra chance per Rrahmani contro l’Empoli: rincuorato da tutti dopo l’errore con l’Udinese

Amir Rahmani avrà un’altra possibilità a disposizione. Contro l’Empoli in Coppa Italia, Rino Gattuso vuole puntare sulla coppia Maksimovic-Rrahmani, così il kosovaro avrà subito la possibilità di riscattarsi dopo il retropassaggio sbagliato contro l’Udinese. Repubblica di oggi sottolinea come tutta la squadra, allenatore compreso, dopo la partita di Udine abbia rincuorato il giocatore, sottolineando lo spirito del gruppo di sostenere un compagno in difficoltà.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI