L’ex calciatore della Juventus, Mohamed Sissoko, ha parlato ai microfoni di Radiobianconera. Ecco quanto evidenziato:

“Attualmente credo che sia difficile trovare un calciatore forte che non sta già giocando in qualche squadra. Mi sarebbe piaciuto vedere Victor Osimhen con la maglia della Juve, che poi alla fine è andato al Napoli. Come valida alternativa a Dybala, invece, mi piace Moussa Dembelé“.