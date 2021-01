Rai – Zaccagni e il Napoli non sono distanti, per Milik resta aperta solo la pista Marsiglia

Il noto esperto di mercato Ciro Venerato è intervenuto pochi minuti fa ai microfoni della radio ufficiale, oltre al tema ormai noto della vicenda Milik, il giornalista ha anche parlato della possibilità di passaggio in casacca azzurra questa estate del talento Mattia Zaccagni, di seguito quanto detto durante la diretta:

“Paratici ha parlato con gli agenti di Milik, al momento la Juventus non può impegnarsi per il polacco. La Juventus ha bisogno di sfoltire il monte ingaggi e lo farà probabilmente in estate, sembra che i bianconeri abbiano completamente virato su Scamacca lasciando la pista Milik”.

“L’Atletico Madrid ha preso Dembelè quindi anche il club madridista ha lasciato la pista Milik, resta solo la pista Marsiglia. C’è ancora molta distanza tra le parti non solo sulla somma della vendita ma soprattutto sulla clausola in caso di rivendita del giocatore che il Marsiglia non sembri voler accordare. C’è anche il West Ham che ha offerto 7 milioni, offerta rimandata al mittente dal Napoli ma che potrebbe però essere alzata dal club inglese”.

“La possibilità che Zaccagni arrivi a Napoli c’è, bisogna capire se il Verona accetterà questo accordo morale con il Napoli. Le parti non sono distanti, 10-12 milioni, ma ci vuole calma, il giocatore guadagna 600 mila euro al Verona più 150 mila euro di bonus facilmente raggiungibili”.