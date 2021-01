KKN – Mertens già in campo con l’Empoli. L’obiettivo è averlo al top per la Supercoppa

Secondo quanto rivelato da Radio Kiss Kiss Napoli, il piano del Napoli per le prossime partite è quello di recuperare Dries Mertens per la Supercoppa. L’attaccante belga oggi si è allenato parzialmente in gruppo e già con l’Empoli potrebbe trovare qualche minuto.

Dries Ciro Mertens è pronto a tornare in campo dopo l’infortunio rimediato lo scorso 16 dicembre al San Siro contro l’Inter. Nelle ultime partite è sembrato mancare proprio l’estro del numero 14, la rapidità e l’incisione sotto porta. Nella prossima gara di Coppa Italia contro l’Empoli, Dries può ritrovare il campo per qualche minuto. Di seguito potrà giocare un po’ di più domenica contro la Fiorentina ed essere al top per la Supercoppa del 20 gennaio. La sfida si disputerà al Mapei Stadium contro la Juventus di Pirlo.