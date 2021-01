De Maggio: “Schiattarella potrebbe fare al caso del Napoli, sarebbe un colpo alla Ciccio Romano”

Il noto giornalista Valter De Maggio durante la trasmissione Radio Goal in onda sulla radio ufficiale si è lasciato andare ad una curiosa considerazione, che ha trovato in accordo l’ex portiere azzurro Gennaro Iezzo, sul centrocampista in forza al Benevento, di seguito quanto detto:

“Adesso non dico che al Napoli a centrocampo serva Modric, ma anche un giocatore come Schiattarella avrebbe potuto darti tanto, magari se nella partita contro lo Spezia avevi in campo un calciatore come lui magari la partita la vincevi, a Benevento sta facendo una grande stagione ed è migliorato molto, chissà…. Magari prendere un giocatore come lui potrebbe essere un colpo alla Ciccio Romano”.