Bakayoko, il fratello-agente: “Tiémoué a Napoli sta bene, restare sarebbe bellissimo. Napoli secondo solo alla Juventus”

Abdoulaye Bakayoko fratello del calciatore del Napoli è intervenuto pochi minuti fa ai microfoni di Raffaele Auriemma durante la trasmissione Si Gonfia La Rete in onda su Radio Marte, il fratello del centrocampista ex Milan ha detto la sua sul momento in casa Napoli, i problemi legati alle assenze pesanti in attacco e sulle impressioni del fratello in questi primi mesi a Napoli, di seguito l’intervento:

“Sono molto contento del suo gol di ieri è qualcosa che cerca da tempo, gli ha dato molta fiducia spero vada a segno ancora durante la stagione, la prestazione di ieri gli ha dato molta fiducia”.

“Le assenze di Mertens e Osimhen? E’ chiaro che i due giocatori mancano, ma tutta la squadra sta lavorando al meglio, sono giocatori importanti, si sente soprattutto l’assenza di Osimhen che è costato molto alla società, ma non dimentichiamo i calciatori che stanno giocando adesso che stanno dando il meglio”.

“Per il futuro c’è tempo per parlarne, Tièmouè al Napoli sta bene, il Napoli è seconda solo alla Juventus come rosa il club proverà ad imporsi per la vetta della serie A ma anche per vincere in Europa. Restare a Napoli sarebbe bellissimo”.