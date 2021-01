Altro stop in casa Juventus, si fermano Dybala e McKennie

Piove sul bagnato in casa Juventus: dopo lo stop obbligato per problemi muscolari di McKennie, anche Dybala si ferma. Il talento argentino ha accusato un problema dopo un contrasto in campo che ha causato un trauma contusivo al collaterale durante il match nel posticipo di questa sera contro il Sassuolo. Si allunga quindi la lista degli indisponibili per Andrea Pirlo in vista del match di di domenica contro l’Inter di Antonio Conte, senza dimenticare l’attesissima finale di Supercoppa italiana che avrà luogo tra dieci giorni contro gli azzurri di Gattuso.

