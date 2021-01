Ziliani contro Adani: “Perchè svicolare sul rosso a Bentancur? Che delusione!”

Il giornalista Paolo Ziliani ha condiviso un commento su Twitter riguardante il commentatore ed ex calciatore Lele Adani. Il giornalista commenta così un’ipotetica espulsione di Bentancur per doppia ammonizione con conseguente mancato commento da parte della voce narrante del match di questa sera tra Juventus e Sassuolo, di seguito le parole del giornalista:

IL POST:

Caro #Adani, quando vi hanno comunicato che #Rabiot prendeva il posto di #Bentancur lei ha subito svicolato cambiando discorso. Sicuro che non ci fosse nulla da dire? Sui rossi che gli arbitri non gli mostrano mai, fino a che Pirlo non lo fa sparire? Che delusione.#JuveSassuolo — Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 10, 2021