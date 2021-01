“Forza ragazzi”: Mertens incita i suoi compagni dalla tribuna

Mertens è stato convocato da Rino Gattuso per il match contro l’Udinese, ma il belga è andato in tribuna. Nonostante ciò, Dries non sta facendo mancare il suo apporto ai compagni.

Con gli stadi vuoti, si sentono le voci dei protagonisti in tribuna: in questo caso si sente chiaramente Mertens supportare i propri compagni. Soprattutto, in occasione di un calcio di punizione, Dries ha urlato a Rrahmani e Manolas: “Vai Amir, vai Kostas”. Ma l’incitamento sta arrivando a tutti i giocatori.