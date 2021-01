Udinese, il vice presidente: “Contatti di mercato con il Napoli? Valuteremo tutte le proposte interessanti”

Stefano Campoccia, vice presidente dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Si gonfia la rete. Di seguito le dichiarazioni del dirigente bianconero:

“Quest’anno siamo ambiziosi ma in questo momento dobbiamo fare di necessità virtù, non ci aspettavamo di stare nella parte destra della classifica. Battere il Napoli? La squadra ha un valore tecnico, il mister è maniacale e ora il giusto atteggiamento è quello di essere rispettoso della differente potenzialità. Dobbiamo far male sulle ripartenze”.

“Mercato con il Napoli per De Paul e Samir? Dobbiamo tutti guardare al cielo e farla finita con il COVID-19, dobbiamo tornare alla normalità. Il calcio soffre, anche le società più virtuose si trovano in una situazione difficilissima. Ci sono complicazioni di liquidità e patrimonialità, la risposta quindi è legata a questa schifezza che pare si stia divertendo a non andare via. L’Udinese ha una buona vetrina e qualità ma anche chiarezza sui valori. Arriverà il momento di rinverdire il rapporto di mercato con il Napoli. Lasagna? In questo momento ci teniamo stretta la nostra rosa, siamo ancora ambiziosi nonostante le magagne. Pensare di perdere pezzi per strada non è nelle nostre corde. In questo momento bisogna stare sempre alla finestra ma la stagione e la rosa sono queste”.

“Se arrivassero proposte interessanti le valuteremmo, la rosa è molto ricca sia in attacco che in centrocampo. A gennaio non credo che il Napoli andrà su Lasagna, sa come noi ragioniamo. Cerchiamo di evitare a stagione in corso, questo fa parte di un rigore. Petagna per Lasagna idea del passato? I presidenti si parlano sempre, da me non arrivano le interlocuzioni preliminari non arrivano. Se ci sono state chiacchierate non c’è stato niente che poi ha portato a ufficialità.Che vinca il migliore domenica, sappiamo che il Napoli ci farà vedere i sorci verdi”.