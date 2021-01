MOGLIE MERTENS KAT KERKHOFS – Ecco nel Napoli, una tra le coppie più simpatiche e protagoniste del mondo del calcio e non solo. Il folletto napoletano, Dries Mertens e Katrin Kerkhofs sono convolati a nozze nel 2015 in Belgio, dopo ben 9 anni di fidanzamento.

Ma chi è la moglie di ‘Ciro’? Kat (così chiamata, ndr) è nata a Lovanio, centro delle Fiandre, il 12 settembre 1988. Dopo aver svolto la professione di giornalista nel suo paese nativo, ha intrapreso un intreccio di carriere: blogger, showgirl e presentatrice. Nel 2013, segue il suo futuro marito alle pendici del Vesuvio, dopo la firma nel mese di luglio per il contratto che lo lega al club del presidente De Laurentiis. Nel 2014 ha seguito i Mondiali di calcio in Brasile, come inviata per la radio fiamminga Studio Brussels.

KAT KERKHOFS CONCORRENTE A BALLANDO CON LE STELLE

MOGLIE MERTENS BALLANDO CON LE STELLE – Nell’autunno del 2018, Kat restò lontana da Dries, ma per una giusta causa: prese parte alla versione olandese del programma “Ballando con le stelle”. Così lady Mertens in Olanda ha saputo farsi apprezzare dal pubblico arrivando fino alla finale del programma tv, insieme al ballerino professionista Nick Kocken. La ragazza finì seconda dopo una finale contro James Cooke.

L’amore tra Dries e Kat però non si affievolì, anzi, il piccolo folletto partenopeo dall’Italia, tramite i social, esaltò il talento della moglie: “Guardate la mia stella come balla!” e invitò i tifosi a votare per lei.

KAT KERKHOFS LA MOGLIE DI MERTENS SEGUITA SU INSTAGRAM

MOGLIE MERTENS INSTAGRAM -Kat Kerkhofs è molto seguita sui social. In particolare, su Instagram sono circa 260 mila i seguaci della moglie di Mertens. A Kat piace pubblicare e condividere con i suoi followers la sua quotidianità, le sue vacanze, i suoi ricordi, le sue amicizie. Ma anche le sue esperienza lavorative, le sponsorizzazioni, la sua famiglia, le foto con Dries, e non mancano immagini ironiche e simpatiche (anche grazie al contributo del marito, ndr). La bella Kat non nasconde i suoi lati migliori, pubblicando anche foto in costume, dove difficilmente non attira l’attenzione della gente.

Kat spesso è presente anche nei social di Dries Mertens, infatti la storia su Instagram di quest’ultimo, condivisa durante il periodo estivo del 2019, ha fatto il giro del web suscitando un sorriso a chi la guardasse. Si tratta di Kat immortalata da Dries, mentre sorseggia del vino. Il calciatore, aggiunge un commento sulla foto: “Mi mancherà questa quì”. Dolce vero? Ma c’è un particolare, la scollatura di Kat non ferma le dita di Mertens sul cellulare, infatti, continua a scrivere sulla foto: “Mi mancheranno anche queste due”.

KAT KERKHOFS, IL RAPPORTO DELLA MOGLIE DI MERTENS CON NAPOLI

KAT KERKHOFS MOGLIE MERTENS NAPOLI – Kat Kerkhofs è una donna che agisce d’stinto, non ha peli sulla lingua, e ciò che pensa dice. La moglie di Mertens nel 2014 decide di raccontare la sua esperienza a Napoli sul suo blog. Kat definisce la città partenopea ‘una delle città più sottovalutate d’Europa’, ma non nasconde, però, i difetti: “Se ti metti alle spalle il caos e l’odore dell’ immondizia potrai passarci dei fantastici momenti”.

Fece riferimento anche al detto “Vedi Napoli e poi muori” del famoso poeta tedesco Johann Wolfgang von Goethe quando dopo un lungo soggiorno nella città di Napoli dovette poi far ritorno in Germania. Così Kat scrisse: “Vedi Napoli e poi muori, perché la bellezza della città va oltre ogni descrizione. Ma venire qui non è paragonabile a qualsiasi altro viaggio normale, è una città difficile, piena di contraddizioni, ma come accade per le persone, devi conoscere la sua storia per capirla”.

LA MOGLIE DI MERTENS, KAT PARLA DELLA CAMORRA A NAPOLI

Kat, però, non ha celato riferimenti alla camorra: “Prima di venire mi immaginavo situazioni tipo “Il padrino”, con sparatorie in strada. Ma non succede niente di tutto questo. Se sei un criminale devi stare attento, ma questo accade in ogni città. Però ci sono anche storie serie: in molte zone di Napoli, bar e ristoranti pagano il pizzo. Questo non è ammissibile per uno straniero, ma per i napoletani è normale e da turisti non ve ne accorgerete neanche”.

Poi consigliò ai turisti di non mettere orologi e di evitare i Quartieri Spagnoli di sera, li definì bellissimi che valeva la pena visitare, come Spaccanapoli. Poi Kat aggiunse: “Ma ogni città ha quartieri da evitare di notte”.

Lady Mertens raccontò del suo stupore di fronte alla questione rifiuti che descrisse partendo dalla crisi del 2007 collegandosi alla Terra dei Fuochi: “La camorra ha trovato un nuovo modo di lucrare: l’ecomafia che è un affare molto sporco. Smaltiscono illegalmente i rifiuti tossici e sabotano la costruzione di nuovi siti di smaltimento”.

Ma Kat ironizzò la questione, associando a queste parole una foto della cagnolina vicino a un cumulo di rifiuti con la didascalia: “Juliet ama annusare l’immondizia durante le passeggiate”. Però la ragazza riconobbe la generosità dei napoletani di cui porta in alto: “La bellissima mentalità: vi accorgerete che sono orgogliosi di aiutarvi”.

DRIES MERTENS E IL LITIGIO CON SUA MOGLIE KAT KERKHOFS

A luglio del 2019 un portale belga Hln.be riportò un litigio tra Dries Mertens e sua moglie Kat Kerkhofs: “Secondo vari testimoni oculari, c’è stata davvero una discussione molto accesa. “Hanno iniziato a urlare molto forte”, ci dice uno spettatore. “Hanno sostenuto che Kat Kerkhofs non vorrebbe più restare a Napoli, ma vuole tornare in Belgio per continuare la sua carriera lì. A Dries Mertens sono state lanciate parole come “egoista” e “tu pensi solo a te stesso”.

Ma dopo queste voci, Kat smentì pubblicando su Instagram una foto dove mostrava il paesaggio di Napoli facendo capire quanto le mancava la città. Ma non è tutto, perchè lo stesso attaccante belga pubblicò una storia sui social dove scrisse che gli sarebbe mancato tanto lei nei prossimi giorni di ritiro. Tutto ciò per allontanare le voci.

Le immagini furono condivise dalla stessa moglie di Mertens su Instagram negli ultimi giorni ma in maniera ironica: “Quando hai fame, ma lui non vuole lasciare la spiaggia”, scrisse la ragazza nel video sui social.

KAT RIVELA ALCUNI RETROSCENA HOT IN TRENO

Kat Kerkhofs fu ospite nel salotto del “Gert Late Night”, programma televisivo in onda su Vier. Il presentatore chiacchierò con la moglie del campione belga in un letto, e il tema centrale del colloquio fu proprio il suo rapporto col compagno. Kat si lasciò andare, confessando alcuni retroscena ‘hot’ riguardanti il suo rapporto intimo con Mertens: “In pubblico mi comporto da signora, ma a letto sono eccentrica. Penso che quando sei sicura di te a livello sessuale, allora le cose vanno sempre meglio anche in generale”.

Ma non si fermò a questa confessione, infatti la moglie di Mertens aggiunse: “Mi piace farlo nei luoghi più insoliti, come i bagni dei treni: mi piacciono tanto. Chirurgia estetica? Sì, ammetto di aver fatto un ritocco in passato: ho dovuto ridurre il seno, era troppo grande”.

PERCHÈ DRIES MERTENS E SUA MOGLIE KAT KERKHOFS NON HANNO FIGLI

Dries Mertens e Kat Kerkhofs non hanno figli. Nel 2018 il giocatore belga durante un documentario mandato in onda dall’emittente belga EEN, evidenziò alcune parole, non accantonando l’ironia: “Spesso i miei nipoti vengono qui a Napoli. Sono scatenati, hanno sempre voglia di giocare, anche la mattina presto. E quando poi vado ad allenarmi, sento già la stanchezza.

Forse anche per questo motivo non avere figli è un modo per prevenire gli infortuni. Rispetto davvero tanto, comunque, i calciatori che hanno dei figli e riescono a gestire tutto”. Non si conosce il vero motivo dell’assenza degli eredi Mertens, ma di sicuro i coniugi hanno un amore per i cani indissolubile.

Kat sul suo profilo Instagram pubblicò una immagine di Juliette, il cane randagio che la coppia decise di adottare qualche anno fa. La foto fu scattata dalla terrazza della casa di Posillipo del calciatore belga del Napoli. Dries è amante dei cani insieme alla moglie, spesso si è recato in visita al canile di Ponticelli per portare aiuti ai cagnolini più bisognosi e cercare di sensibilizzare la gente ad adottare questi dolcissimi animali.

Certo è che l’esultanza eseguita da Dries Mertens durante Napoli-Sampdoria fece parlare gli amanti di gossip. Molti pensarono ad una gravidanza della moglie Kat. Ma il calciatore chiarì su Twitter, dedicando il gol al suo amico tassista: “Partita incredibile, il modo migliore di iniziare la stagione al San Paolo. Dedico un gol al mio amico Dolly che ha una pancia come un pallone”.