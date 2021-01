Bazzani: “Il Napoli manca di mentalità! La colpa è anche dei calciatori che devono far gol”

Fabio Bazzani, ex calciatore ed ora allenatore, ha detto la sua sulla situazione Napoli ai microfoni di Sportitalia. L’ex attaccante di Lazio e Sampdoria ha commentato l’attuale stato di forma degli azzurri e il peso del mister sui numerosi errori sotto porta. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Il problema è che quando hai un tipo di squadra vuoi ottenere dei risultati, ma il Napoli non trova mentalità e solidità mentale. Ogni difficoltà butta giù la squadra, il campo dice che il Napoli non ha problemi. Non voglio difendere gli allenatori, ma l’ultimo passaggio deve farlo il calciatore che deve far gol”.