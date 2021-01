Brutte notizie per il Napoli, l’attaccante Dries Mertens neanche oggi ha toccato l’erba del campo. Il folletto belga è fuori dal campo dal 16 dicembre, precisamente dalla partita contro l’Inter, nella quale ha rimediato l’infortunio.

Secondo Sky Sport, è difficile che il calciatore recuperi in vista dell’Udinese, non sarà titolare ma al massimo Gattuso proverà ad averlo in panchina per la sfida alla Dacia Arena.