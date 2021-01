Insigne: “Avrei dovuto fare di più, ora bisogna subito rialzare la testa. Tutti si aspettano tanto da me, sono dispiaciuto”

Nel corso del post partita di Napoli-Spezia, ai microfoni di DAZN è stato intervistato Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro è apparso scuro in volto e visibilmente provato a causa della sconfitta rimediata dai partenopei. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Cosa è successo? Non lo so, è mancata un po’ di cattiveria. Potevamo fare di più sui miei dieci tiri, mi dispiace perché dovrei trascinare i miei compagni”.

“Come migliorare? Penso che ci si allena a non buttarsi giù, dopo una prestazione del genere non dobbiamo restare male e dobbiamo riprenderci. Giocheremo su un campo difficile e dobbiamo subito dare il massimo”.

“Cattiveria? Ce l’ho, sono dispiaciuto perché potevo fare di più. Quando non riesco ad aiutare la squadra sono dispiaciuto, tutti si aspettano tanto da me. Potevo e dovevo fare meglio. Non riesco a guardare la prestazione se poi il risultato non è positivo”.

“C’è stata un po’ di sfortuna, l’errore di Fabiàn non ha condizionato eccessivamente la gara. La palla non sarebbe entrata neanche giocando fino a domani”.

“Il mister? Ci ha caricato e spronato a far bene, come sempre. Bisogna rialzare la testa”.