FORMAZIONI NAPOLI SPEZIA – Il Napoli affronterà lo Spezia in occasione della 16ª giornata di Serie A. La partita si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, mercoledì 6 gennaio 2021 alle ore 18:00.

Il Napoli dovrà provare ad estendere la scia di risultati positivi dopo le due sconfitte rimediate contro Inter e Lazio, aperta dal pareggio in casa contro il Torino e la vittoria di misura in trasferta contro il Cagliari. Da non sottovalutare lo Spezia che, sebbene sulla carta abbia il peggior rendimento della Serie A nelle ultime cinque partite, si trova al momento in zona retrocessione e potrebbe essere pronto al tutto per tutto per raggiungere la salvezza.

DOVE VEDERE NAPOLI SPEZIA IN TV E STREAMING

Formazioni Napoli Spezia

Gattuso dovrà fare ancora a meno di Mertens causa infortunio e Osimhen a causa della recente positività al Coronavirus. Il tecnico calabrese opta alla fine per Ospina tra i pali, favorito ancora su Meret, con Manolas e Maksimovic in difesa dal 1′ insieme a Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. La novità assoluta è sicuramente Lozano prima punta in questo falso nueve scelto dal mister azzurro, il messicano sarà supportato da Politano, Insigne e Zielinski.

Lo Spezia è attualmente decimato e Italiano non potrebbe avere molte possibilità di scelta. In difesa tornerà Terzi al fianco di Ismajli. Marchizza terzino sinistro e Vignali a destra, quest’ultimo ha vinto il ballottaggio e si aggiudica un posto da titolare.. A centrocampo dentro Deiola, al posto dello squalificato Estevez, con Agoumé confermato insieme a Maggiore a completare il centrocampo come mezzala sinistra. In attacco torna titolare Farias, insieme a lui Agudelo e Nzola.

FORMAZIONI NAPOLI SPEZIA

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Lozano.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajili, Marchizza, Terzi; Deiola, Agoumé, Maggiore; Agudelo, Nzola, Farias.