RAI – Rinnovo Gattuso, per il tecnico contano le certezze sul Napoli del futuro: grosso taglio del monte ingaggi in arrivo

CALCIOMERCATO NAPOLI – Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal a cura di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Ciro Venerato, collega ed esperto di calciomercato. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

GATTUSO – “Per quanto concerne Rino ci sono due discorsi da fare che sono paralleli: il primo è il contratto e su quello non ci sono dubbi, entrambe le parti vogliono andare avanti. L’altro discorso non riguarda il rinnovo ma il rapporto di lavoro ed i progetti sul Napoli che verrà: a Rino quando è stato proposto il rinnovo è stato spiegato che il Napoli il prossimo anno avrà un taglio di stipendi importante, del 20-30%. Se c’è la Champions il taglio sarà minore, altrimenti sarà maggiore. Il Napoli, per il momento di crisi che sta attraversando, non può permettersi più il monte ingaggi attuale. Non c’è più nessuno di incedibile: specie le pedine importanti come Ruiz e Koulibaly. A Gattuso tutto ciò non spaventa ed è convinto che anche con poco si può fare tanto. Quello che vuole Rino è che si renda pubblica questa situazione.

News Napoli Calcio: il mercato in uscita

LLORENTE – “Il Napoli l’ha tolto dal mercato, fino a pochi giorni fa l’idea dei partenopei era darlo via. Ora evidentemente qualcosa è cambiato. So che in questo momento il Napoli vuole confermarlo fino a giugno per poi liberarlo gratis”

MILIK – “Nei prossimi giorni si lavorerà per convincere De Laurentiis a non fare dispetti. Per quanto possa essere incavolato con Milik e vuole negargli l’accesso all’Europeo, è probabile che poi Inter o Juventus, a giugno lo prendano a zero e si vada a rinforzare una diretta concorrente. C’è l’Atletico Madrid che offre un gruzzoletto, quindi perché non cederlo all’estero e non rafforzare una concorrente? Non so se Milik ha accordi con la Juventus, ma se gli agenti del giocatore parlano tutti i giorni con Marsiglia ed Atletico, hanno capito che il giocatore vorrebbe andar lì e non ha già accordi.

Napoli calciomercato: le ultime su Zaccagni

ZACCAGNI – “Interesse importante, sì, ma l’offerta il Napoli ad oggi non è pronta a farla per due motivi: deve prima capire dove inserirlo in questo contesto. L’altro motivo è economico ed ora può cercare di strappare un accordo morale più che scritto”