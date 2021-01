Villas Boas: “Milik? Ci interessa, riparleremo con il Napoli ma non c’è ancora una trattativa”

Ha così parlato il tecnico del Marsiglia, Villas Boas, durante la conferenza stampa in vista del match di dopo domani nel match casalingo contro il Montpellier. Parole di apprezzamento verso Milik quelle riferite dal tecnico che si dice dispiaciuto della notizia riportata sui giornali dell’interessamento da parte del club marsigliese per il polacco. Le piste per il futuro di Milik non mancano dopo il citato Marsiglia anche l’Atletico Madrid sembra gradire il calciatore polacco, ma finora non ci sono stati contatti importanti con la società di seguito le parole del tecnico portoghese:

“Ci interessa, è vero, ma non è l’unica opzione che abbiamo. Peccato che la cosa sia uscita sui giornali. Riparleremo con il Napoli ma non c’è ancora una trattativa avanzata, né col club e né con il giocatore”.