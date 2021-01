TMW – Bari pronto all’assalto di Pandolfi dalla Turris, può arrivare via Napoli

Luca Pandolfi classe 98′ in forza alla Turris è finito nel mirino del Bari. Secondo i colleghi di TMW il calciatore potrebbe presto lasciare il club campano in direzione San Nicola. Sono molte le pretendenti per il giovane talento ma per il momento la compagine barese sembrerebbe in pole rispetto alle contendenti.

Fondamentale potrebbe essere il ruolo del Napoli all’interno della trattativa, che preleverebbe il classe ’98 dall’altra formazione campana e lo girerebbe in prestito al Bari.