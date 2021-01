Repubblica – De Laurentiis inizialmente perplesso del 4-2-3-1: non voleva il cambio di modulo

Secondo i colleghi di Repubblica le scelte di Gattuso nel match di ieri, che ha visto il Napoli trionfare sul campo del Cagliari per 4-1, forniscono prove tangibili sul futuro del Napoli, un Zielinski in formato top player ed un risultato che va oltre le aspettative iniziali potrebbero fornire informazioni rilevanti sulla nuova corrente azzurra che vedrà il centrocampista polacco come ago della bilancia dell’ormai nuovo e definitivo modulo il 4-2-3-1, di seguito l’analisi di Repubblica:

“Mai il polacco si era dimostrato così a suo agio nella posizione di trequartista, che Gattuso gli ha cucito addosso per aiutare tutto il Napoli a cambiare abito e fare un coraggioso salto nel futuro: lasciandosi alle spalle le antiche certezze del 4-3-3 di memoria “sarriana”. Quella di ieri è stata la vittoria del 4-2-3-1: nello spogliatoio c’era stata qualche resistenza e ancora di più il vento del cambiamento è stato visto fin ora con perplessità dalla dirigenza, in primis dal presidente De Laurentiis”.