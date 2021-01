Renica: “La mediana con Bakayoko o con Demme fornisce una grande copertura, il sacrificio degli esterni alti è fondamentale”

L’ex calciatore del Napoli, Alessandro Renica, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, riflettori puntati sulla solidità difensiva e sugli innesti in mediana di Bakayoko in estate e di Demme nella passata stagione che forniscono muscoli e corsa alla fase difensiva ma che apportano anche una buona tecnica in fase di costruzione, di seguito le parole di Renica:

“La squadra è molto organizzata, aver convinto anche gli esterni offensivi a fare la fase difensiva è stato fondamentale per permettere al Napoli di giocare così offensivo, il muro in mediana con Bakayoko o Demme fornisce una grande copertura. Demme soprattutto come nella passata stagione seppe dare equilibrio alla squadra e fu fondamentale per un Napoli che era in forte difficoltà anche quest’anno è molto importante”.