Rai, Venerato: “Per Milik il Napoli non ha niente in mano, Llorente resta”

Il noto esperto di calcio mercato Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai microfoni della radio ufficiale, la situazione Llorente ed al futuro dello spagnolo e soprattutto la telenovela legata a Milik, di seguito l’intervento di Venerato:

“Al momento il Napoli per Milik non ha niente in mano, le richieste di De Laurentiis non sono state soddisfatte. Come confermato da ieri da Giuntoli l’entourage del giocatore e a lavoro per trovare una collocazione al giocatore. Credo che nelle prossime settimane si potrebbe sbloccare la vicenda, se chiedi 9-10 milioni e lo riesci a vendere a gennaio sarebbe una bella operazione“.

“Llorente non credo andrà alla Juventus anche perchè il Napoli al momento non ha piacere a fare affari con i bianconeri, quello che mi arriva da Castel Volturno è che dopo il caso Osimhen e la carenza di attaccanti in questo momento sembra che Llorente sia stato tolto dal mercato“.

“Gattuso resterà il ritardo è causato da questa benedetta tempistica burocratica, ci vorrà del tempo ma vi confermo che è solo questione di tempo“.