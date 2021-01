Rai: Per Emerson Palmieri è tutto fermo. Zaccagni, colloquio esplorativo col Verona

Il noto esperto di calcio mercato Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai microfoni della radio ufficiale del Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli. Sono molti i nomi trattati dal giornalista in possibile orbita Napoli , di seguito l’intervento di Venerato:

“Per Emerson Palmieri è tutto fermo, quando il Napoli riuscirà a liberare uno spazio a sinistra probabilmente ne potremmo parlare con più insistenza, a Gattuso è stato detto chiaramente che la rosa è troppo lunga c’è bisogno di sfoltire la rosa prima di aggregare nuovi giocatori”.

“Zaccagni è monitorato dal Napoli, se parliamo di interesse importante siamo corretti ma non c’è trattativa, c’è stato un colloquio esplorativo col Verona ma in questo momento il Napoli nella zona di competenza di Zaccagni ha Insigne e Zielinski. Escludo ma potrei sbagliarmi che il Napoli possa chiuderlo in questo mese per luglio, Giuntoli sta valutando il giocatore ma è anche nel mirino del Milan“.

“Il Papu a Napoli? Il Napoli non si è mai fatto avanti per Gomez, per motivi anagrafici ed economici senza dimenticare che in quella zona di campo ci sono anche troppi giocatori“.