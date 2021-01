Palmeri su Zielinski: “Non ci dobbiamo aspettare che diventi un trascinatore, ma uno che vada a completare l’orchestra”

Il giornalista Tancredi Palmeri è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di ‘Radio Goal’. Ecco quanto evidenziato:

“Non mi aspettavo tante critiche su Gattuso dopo Napoli-Torino, non era il caso di buttare all’aria tutto il lavoro fatto fin ora per una partita”.

“Zielinski? È un titolare del Napoli, da circa sette anni in Serie A tra cui quattro anni al Napoli, ci vorrebbe solo un salto in più che lo fanno in pochi, ma ha 26 anni e lo può ancora fare. Non credo che lui diventi il trascinatore del Napoli, ma credo che lui vada a far parte dell’orchestra e interpretare bene il suo ruolo e questo già c’è. Ci sono calciatori che hanno un margine di miglioramento e Zielinski è uno di quelli. La parabola di Sarri in sei mesi ha fatto esplodere tutti i calciatori per tre anni mentre dopo il Napoli non ha avuto continuità”.