Del Genio: “Zielinski è molto simile a De Bruyne, come il belga ha bisogno di tempo”

Il noto giornalista Paolo Del Genio è intervenuto in diretta ai microfoni della radio ufficiale, il tema principale dell’intervento è stato incentrato sul talento polacco, paragone importante quello tra Zielinski e la stella della nazionale belga Kevin De Bruyne che a parer di Del Genio mostrerebbero molti punti in comune non solo sul piano qualitativo ma soprattutto sullo sviluppo mentale e di consapevolezza nei propri mezzi, di seguito lo spunto del giornalista:

“Zielinski è simile a De Bruyne, il calciatore del Manchester City, quando aveva l’età di Piotr, giocava nel Wolfsburg poi passò al Chelsea ed all’inizio ebbe problemi di adattamento, oggi è il miglior centrocampista del mondo, può essere che così come il belga anche Zielinski abbia bisogno di tempo per raggiungere la maturità totale e questo potrebbe accadere nei prossimi anni, è l’unico calciatore in giro per l’Europa che calcia di destro e sinistro con naturalezza e che da la sensazione di poter dare sempre qualcosa in più partita dopo partita”.