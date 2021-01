Ag. Rrahmani: “Starà a lungo a Napoli, crediamo in Gattuso”

Nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete andata in onda su Radio Marte ha parlato l’agente di Amir Rrahmani, che attraverso un breve messaggio ha commentato l’esordio dei ieri del suo assistito ed in generale dell’esperienza con la maglia del Napoli, di seguito le parole dell’agente:

“Sono felice per Amir, non ho mai avuto dubbi sulle sue qualità. Starà a lungo a Napoli, crediamo in Gattuso e nel progetto del club. Ci vuole un po’ di pazienza ma andrà tutto bene, io credo molto nel mio giocatore”.