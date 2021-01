Di Marzio: “Liverani in bilico, pronto il ritorno di D’Aversa al Parma”

In bilico la panchina del tecnico Fabio Liverani dopo la sconfitta casalinga di questo pomeriggio, è la pagina gianlucadimarzio.com ha riportare la notizia del possibile esonero del tecnico ex Lecce. Si pensa già ai possibili sostituti per la panchina crociata uno su tutti il tecnico Roberto D’Aversa, di seguito quanto riportato dal sito del noto giornalista:

“Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Torino, il futuro di Fabio Liverani sulla panchina del Parma è sempre più in bilico. Un momento negativo per il club emiliano, reduce da tre sconfitte consecutive e sei match senza vittorie. La zona retrocessione dista appena un punto, motivo per cui il Parma sta riflettendo sul da farsi. Nelle prossime ore la società deciderà se cambiare subito Liverani oppure andare avanti almeno fino a mercoledì, giorno in cui il Parma scenderà in campo a Bergamo, contro l’Atalanta.”

“In caso di esonero, il primo nome nella lista sarebbe quello di Roberto D’Aversa, ancora sotto contratto con il club. Poi ci sarà da capire se ci saranno i margini per ripartire insieme.”