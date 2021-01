Rai Sport – La Juve punta Papu Gomez, nell’affare anche Bernardeschi

La favola tra Atalanta e Papu Gomez è ormai arrivata alla fine, l’argentino si appresta a lasciare la Dea dopo la rottura con il suo allenatore.

Secondo quanto riportato da Rai Sport, la Juventus sarebbe pronta a sfidare l’Inter in un derby di mercato per aggiudicarsi l’ormai ex capitano dell’Atalanta. La Vecchia Signora vorrebbe offrire ai bergamaschi Federico Bernardeschi, valutato intorno ai 25 milioni, per far fronte ai 12 milioni del Papu.