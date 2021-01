Lozano nel mirino di alcuni club inglesi: per De Laurentiis il messicano è incedibile

Secondo quanto riferito dai colleghi dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, pare che il super avvio di stagione di Hirving Lozano non sia passato per niente inosservato. Il messicano sembra essere finito nel mirino di alcune squadre di Premier che chissà potrebbero farsi avanti per provare ad intavolare una trattativa con il Napoli.

Al momento però la società azzurra non vuole per nulla privarsi del suo numero 11 che dopo una stagione opaca lo scorso anno, ha riacquisito il suo valore di mercato. Chi volesse farci un pensierino dovrà farlo con le tasche piene dato che il Napoli lo ha acquistato ad una cifra pari a 42 milioni di euro.