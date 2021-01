Insigne supera Ronaldo in una speciale classifica: il capitano azzurro è il giocatore più coinvolto in azioni da gol

Secondo quanto riferito da Opta, c’è una speciale classifica in cui Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, è al primo posto, è lui infatti il giocatore più coinvolto in azioni da gol in Serie A nel 2020 appena concluso.

Il 24 azzurro ha scavalcato Ronaldo, in questa speciale classifica, era infatti il portoghese al comando fino agli ultimi incontri disputati nell’anno che è appena volto al termine. Soddisfazione personale dunque per il capitano del Napoli.