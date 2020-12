Premier League, rinviata la sfida tra Everton e Manchester City: troppi positivi tra gli uomini di Guardiola!

Era il match più atteso per gli appassionati di calcio, Carlo Ancelotti contro Pep Guardiola, Everton contro Manchester City. In un periodo scarno dal punto di vista del calcio giocato, il match di stasera sarebbe stato oro colato. Il condizionale però è d’obbligo, perchè infatti il match non si disputerà.

La Premier League lo ha annunciato da pochi istanti, a causa delle troppe positività nei citizens, il match è rinviato a data da destinarsi. Dopo le positività da Kyle Walker e Gabriel Jesus emerse negli scorsi giorni, oggi ne sono state evidenziate altre tre. Il Manchester City ha chiesto all’Everton di poter rinviare il match e l’Everton di Ancelotti ha dato parere positivo