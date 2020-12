Miccichè rivela: “Dybala? Io gli consiglierei di trasferirsi a Napoli, lì farebbe il salto della sua vita”

L’ex presidente della Lega Serie A e del Palermo, Gaetano Miccichè, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Goal’ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. All’interno dell’intervista rilasciata Miccichè ha parlato dei tempi d’oro del Palermo ma anche di Emerson Palmieri e Dybala, due ex della squadra rosanero. Ecco quanto riportato:

“Mi manca il calcio di Zamparini, credo che sia quasi irripetibile ricreare un Palermo di quegli anni. Bisogna pensare che a quel tempo nella Nazionale italiana c’erano quattro calciatori del Palermo. Quei tempi mi mancano, era una squadra straordinaria, anni meravigliosi che vanno dal 2002 al 2015″.

“Emerson Palmieri? Il calciatore piaceva molto a Iachini, era un terzino a cui piaceva spingere molto sulla fascia. Con noi giocò poco, non ricordo chi giocasse a quell’epoca al suo posto, ma ricordo che Iachini me ne parlava bene. La partita del debutto di Palmieri è stata il pareggio del 3-3 al San Paolo, una grande rimonta, è stata una partita che ci ha dato soddisfazione. Gattuso è stato un nostro allenatore, ed è stato uno dei più perbene che io ricorda. È un eccellente allenatore e Emerson ce lo vedo bene al Napoli. Ricordo un calciatore della Juve, Cancelo, che si è trasferito in Premier e sta facendo benissimo, non capisco perché in Italia non riusciamo a valorizzare questi calciatori. Palmieri è uno di questi ed è un ottimo terzino sinistro per il Napoli”.

“La situazione di Dybala? Ci fu un forte interesse del Napoli prima di cederlo alla Juventus, ma lì fu il procuratore a spingere per il trasferimento a Torino. Io gli consiglierei di approdare a Napoli. Lui ha bisogno del calore delle persone e Napoli è un’ottima piazza. Andando lì farebbe il salto della sua vita, sia lui che il Napoli“.