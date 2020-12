Everton-City rinviata per Covid-19, Ziliani: “L’Everton non scenderà in campo, bisogna notare le differenze con Juve-Napoli”

Attraverso il suo profilo Twitter, l’ex calciatore Paolo Ziliani ha risposto ad una dichiarazione del giornalista Fabrizio Biasin, anch’essa arrivata tramite tweet. Il giornalista sportivo ha parlato del caso Everton-City, del rinvio della partita causa Covid. Il caso è paragonabile a quello di Juventus-Napoli dello scorso 4 ottobre e molti in Italia l’hanno notato. Nello specifico il suo tweet recita:

“In Premier rinviano #EvertonCity (focolaio nel #City) e si scatena il casino… in Italia. Cioè, siamo talmente affamati di polemiche che ci prendiamo volentieri anche quelle degli altri. Straordinari“.

Arriva la risposta di Ziliani che mette l’accento sul suo differente punto di vista: “Scusa Fabrizio, ma due parole sul caso #EvertonCity è importante dirle. La Premier ha 38 giornate come la Serie A, due Coppe, interessi economici ancora più alti eppure l’Everton non aspetterà il City in campo per avere il 3-0, ha detto sì al rinvio. Notare le differenze è utile“.

