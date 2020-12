Burdisso: “Ecco perché Almendra non è andato al Napoli dal Boca Juniors”

Intervistato dai microfoni di Tuttomercatoweb, Nicolas Burdisso, ex difensore di Inter e Roma e attuale direttore sportivo, ha parlato del mancato trasferimento al Napoli di Agustin Almendra, quando Burdisso era ds del Boca Juniors. Queste le sue parole:

OFFERTA CONCRETA – “Ricevemmo un’offerta concreta dal Napoli, parlai con Giuntoli e il suo braccio destro Micheli venne addirittura in Argentina. Però decidemmo di non cedere Almendra perché una settimana prima di quella offerta vendemmo Belardi al Borussia Dortmund. Era già uscito un giocatore importante, a livello economico eravamo messi bene e non volevamo perdere un altro dei nostri migliori giocatori. Dicemmo di no”.