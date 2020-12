RAI – Tra ADL e Gattuso non c’è l’idea di un divorzio anticipato

Ciro Venerato, collega RAI ed esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Le ultime due uscite non sono state del tutto felici. Avere una buona difesa, è una buonissima fase di partenza, per una squadra che ha il suo attaccante migliore fuori per infortunio e Mertens in fase di rodaggio. Non si può non pensare che il Napoli migliore, con questi due elementi e la difesa che ha ora, farà sicuramente meglio.

De Laurentiis quando vuole rompere con un mister, si limita al minimo sindacale lessicale oppure ha delle fasi di silenzio lunghissime. Tra ADL e Gattuso non c’è l’idea di un divorzio anticipato. Se da qui a giugno però, il Napoli si piazzasse settimo o ottavo, il rinnovo potrebbe complicarsi, ma questo discorso vale per tutti gli allenatori.