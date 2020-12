Il Napoli è sotto per 1-0 contro il Torino e, al minuto 71, mister Gattuso decide di spendere anche gli ultimi tre cambi, facendo entrare Mario Rui, Fabian Ruiz e Llorente al posto di Hysaj, Bakayoko e Petagna.

Per Fernando Llorente è l’esordio stagionale. L’attaccante spagnolo non scendeva in campo dal 26 gennaio, nella sfida contro la Juventus. In quell’occasione, entrò nel finale e giocò solamente un minuto.