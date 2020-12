Gattuso, l’appello commovente: “Affrontate anche le sfide più brutte, la vita è bella!”

Molto commovente l’appello che Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha fatto ai microfoni di Sky Sport. Nel corso dell’intervista post partita, infatti, il mister degli azzurri ha voluto soffermarsi sulle difficoltà che sta affrontando a causa della miastenia che lo tormenta da ormai dieci anni. Il calabrese si è rivolto ai più giovani che, come lui, si trovano a vivere situazioni spiacevoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Io in primis, voglio fare un appello a tutti i ragazzini che hanno paura che hanno un qualcosa di strano e non si vedono belli allo specchio: la vita è bella e bisogna affrontarla senza paura, non bisogna nascondersi. Questo penso che i ragazzi in questi 10-12 giorni l’hanno sofferto. Ma sono vivo. Ho sentito in giro che sono morto, che avevo pochi mesi di vita. Invece no, tranquilli che non muoio. Io ho una malattia immune, si chiama miastenia, da dieci anni. Questa è la terza volta che mi prendo e a questo giro mi ha preso forte. Ora non sono bello da vedere, ma tranquilli che passerà anche questo”.

“Negli ultimi 2-3 giorni sto un po’ meglio, ma ho fatto 5-6 giorni con tanta fatica, anche se lo nascondevo. Vedevo doppio 24 ore al giorno e c’era tanta stanchezza. Solo un pazzo come me poteva stare in piedi. I ragazzi mi sono stati vicini, ma a me non piace farmi vedere in questo modo. Io voglio essere sempre cazzuto, sempre sul pezzo. Ma questi momenti vanno accettati, bisogna andare avanti e continuare la propria vita”.