Botta e risposta tra Valeri e Gattuso: “Posso parlare? Ah no?”

Botta e risposta tra l’arbitro Paolo Valeri e mister Gattuso. Il tecnico del Napoli aveva richiesto un’ammonizione per il difensore del Torino, Bremer, per un fallo su Zielinski. L’arbitro Valeri lo ha zittito dicendo “Parlo solo con chi è in campo”. La riposta di Gattuso è stata chiara: “Ah no? Non posso parlare?”.

La situazione si è calmata subito con Gattuso che è tornato verso la propria panchina, senza protestare ulteriormente.