UFFICIALE – Forte trauma contusivo per Lozano, condizioni da monitorare giorno dopo giorno: non ci sarà contro il Torino

Continuano le brutte notizie per il Napoli, dopo il comunicato riguardante l’infortunio rimediato da Koulibaly nel match dell’Olimpico di ieri sera arriva anche la tegola Lozano. Il messicano uscito dopo uno brutto scontro di gioco non sarà arruolabile per il match di mercoledì contro il Torino, trauma contusivo alla coscia sinistra per l’ex PSV , di seguito il comunicato diramato dall’ SSC Napoli:

“Hirving Lozano, uscito nel finale del match dell’Olimpico, dopo gli esami strumentali effettuati ieri sera presso la clinica Villa Stuart e stamane presso il Training Center, ha riportato un forte trauma contusivo alla gamba sinistra con interessamento dei peronieri. Lozano ha già iniziato il protocollo riabilitativo e le sue condizioni saranno valutate quotidianamente”.