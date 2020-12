Alvino: “Il Napoli con l’Inter ha perso, con la Lazio ha “abbuscato”, Gattuso deve lavorare sulla testa dei giocatori c’è troppa fragilità mentale”

Il noto giornalista Carlo Alvino è intervenuto poco fa ai microfoni della radio ufficiale, fragilità e poca solidità mentale sono i due fattori che secondo il giornalista campano hanno influito di più nel match dell’olimpico di ieri sera, di seguito l’analisi di Alvino rilasciate pochi minuti fa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli a Milano ha perso, a Roma ha “abbuscato“. Era un Napoli scarico e secondo me la partita con l’Inter ha pesato, il campionato non finisce mercoledì , c’è tutta una stagione. Gattuso deve ritrovare le energie, l’abbiamo visto sempre come canalizzatore di attenzioni, il ritiro è stato un’ottima scelta quando le cose non vanno bene ci si parla e si risolvono, non giochiamo al massacro.”

“Il Napoli nn è riuscito a metabolizzare la sconfitta di Milano ha mostrato delle fragilità importanti, c’è bisogno di un Gattuso psicologo più che motivatore. L’anno scorso si palesò la stessa cosa dopo la partita con l’Atalanta, il salto di qualità passa anche attraverso le sconfitte, se si è commesso l’errore l’anno scorso non bisogna rifarlo quest’anno . Si pagano le assenze, anche gli errori arbitra hanno influito, immobile andava espulso ma come al solito è passato sotto traccia l’ennesimo guaio del conduttore di gara.”