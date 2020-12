Serie A – Vincono Milan ed Inter. Il Benevento supera il Genoa al Vigorito (LA CLASSIFICA)

La domenica di Serie A si è aperta alle 12:30 con Torino-Bologna e si chiuderà con la sfida tra Lazio e Napoli delle 20:45 all’Olimpico. Nel pomeriggio si sono giocate quattro gare. Ecco la sintesi ed i risultati degli incontri:

Benevento-Genoa

Il Benevento vince un importante scontro salvezza in casa contro il Genoa. Al Vigorito, i sanniti hanno battuto i rossoblù per 1-0. Al 57′ la squadra allenata da Pippo Inzaghi è passata in vantaggio grazie ad una rete di Roberto Insigne. All’89’ il Benevento ha chiuso l’incontro con la rete di Marco Sau.

Cagliari-Udinese

Unico pareggio del pomeriggio quello tra Cagliari ed Udinese. I padroni di casa passano in vantaggio al 27′ con Lykogiannis. Dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo, nella ripresa i padroni di casa vengono raggiunti dagli ospiti grazie ad una rete al 57′ di Kevin Lasagna.

Inter-Spezia

Vince l’Inter in casa contro lo Spezia. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 i nerazzurri nella seconda frazione di gioco sbloccano la gara con Hakimi al 52′. Al 71′ Lukaku su calcio di rigore porta il risultato sul 2-0. A tempo quasi scaduto Roberto Piccoli segna il gol bandiera per lo Spezia che porta il risultato su definitivo 2-1 per l’Inter.

Sassuolo-Milan

Scontro d’alta classifica per Sassuolo e Milan. I rossoneri partono subito forte con il vantaggio siglato da Rafael Leao dopo appena 6.2 secondi. Il raddoppio del 2-0 arrivato al 26′ da Saelmaekers. Nel secondo tempo, il Sassuolo ha accorciato le distanze con Berardi al minuto 89′.

