Reina pronto a sfidare il Napoli: oggi avversario ma in futuro gli piacerebbe tornare da allenatore

Stasera all’Olimpico il Napoli ritroverà un grande ex: Pepe Reina. Nel 2018 l’addio tra gli azzurri e il portiere spagnolo ma nessun rancore con la città: come dice La Repubblica di oggi, al numero uno della Lazio non dispiacerebbe tornare a Napoli. Non da giocatore, sia inteso, ormai la carriera di Reina sta andando (forse) verso l’ultima stagione, ma da allenatore. Perché no del resto, con la sua esperienza potrebbe essere sempre utile, ma stasera prima dovrà pensare a chiudere la porta al tridente inedito del Napoli.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI