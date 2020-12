Infortunio Mertens: fasciature zincate e fisioterapia in Belgio per tornare ad inizio 2021

Sarà un Natale amaro per gli attaccanti del Napoli Dries Mertens e Victor Osimhen, costretti a passarlo in Belgio alla clinica Move to Cure di Anversa. Osimhen sta finendo il proprio percorso riabilitativo per il problema alla spalla avuto in nazionale, mentre Ciro lo ha appena iniziato. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, i medici lo doteranno di fasciature zincate, utili per cancellare l’effetto dell’edema alla caviglia, poi soprattutto lavoro in acqua e fisioterapia. Fra una ventina di giorni, il belga si sottoporrà ad un altro controllo, e nella migliore della ipotesi potrà riprendere gli allenamenti col gruppo per la partita con l’Udinese, verso il 10 di gennaio. Osimhen invece, dovrà essere a Castel Volturno a fine anno solare.

