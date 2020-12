Immobile: “Venivamo da un periodo difficile, questa vittoria contro il Napoli vale dieci!”

Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Sky durante il post partita di Lazio-Napoli, terminata 2-0 allo stadio Olimpico:

“Questa vittoria vale dieci, al di là del valore dei tre punti che smuove la nostra classifica, anche dal punto di vista psicologico, delle motivazioni e della cattiveria agonistica, venivamo da un periodo non facile. Si lavora sul fisico ma anche sulla psicologia perché alcuni giocatori hanno bisogno di questo, c’è chi ha bisogno del bastone e chi della carota per sentirsi fondamentali in questo gruppo. È tornata la Lazio? Stasera abbiamo messo tanto per farla ritornare, la prestazione di stasera contro il Napoli per noi è una lezione”