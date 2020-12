Il Napoli segue Gomez ma può prenderlo solo a certe condizioni

L’esclusione di Papu Gomez dai convocati dell’Atalanta è il simbolo di una rottura definitiva tra giocatore e allenatore, e per questo, appena si aprirà il mercato di gennaio, Gomez molto probabilmente lascerà la dea. La Gazzetta dello Sport spiega inoltre come la società abbia accettato la decisione di Gasperini di lasciarlo fuori squadra: cessione vicina e tanti club su di lui. Tra le big italiane che lo seguono c’è anche il Napoli, che però potrebbe puntare su di lui solo a certe condizioni. L’Atalanta, oltre al danno, non vuole anche la beffa. Cessione sì, ma nessuno sconto, vista la situazione Covid e la perdita del suo miglior giocatore.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI