Giuntoli: “A gennaio non faremo niente in entrata- Milik vuole giocare per l’Europeo, lavoriamo ai rinnovi di Hysaj e Maksimovic”

Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sky durante il pre partita di Lazio-Napoli:

“Sono tutte partite importanti, c’è grande equilibro ma ci vuole sangue freddo nell’analizzare perchè si vince e perchè non si vince. Alla fine chi sarà più bravo otterrà i risultati sperati!

Per la sconfitta con l’Inter c’è rabbia ma anche consapevolezza di aver raggiuto un grande livello. C’è serenità, ci concentreremo per stasera. I ragazzi stanno facendo bene, hanno dimostrato il loro valore e speriamo che stasera continueranno a farlo. Osimhen? Non è ancora in perfette condizioni, il nostro augurio è riaverlo a gennaio, il campo ci dirà quando precisamente. Milik? Può far comodo a tante squadre, sono certo che troveremo una soluzione. So che lui vuole giocare per trovarsi pronto all’Europeo. Per gennaio? Un paio di uscite e basta. Per il resto siamo contenti della rosa in generale. Hysaj e Maksimovic? Lavoriamo ai rinnovi”