Giampaolo a SKY: “Quando vieni da risultati negativi non ne esci di colpo. Fiducia di Cairo? Chiedetelo a lui”

L’allenatore del Torino, Marco Giampaolo, prossimo avversario del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Torino-Bologna 1-1. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Se cambio e perché c’è bisogno di cambiare. Abbiamo avuto poco tempo per recuperare. Sapevamo dell’importanza della partita e non posso rimproverare ai miei di non averci provato. Ci hanno provato a costruire qualcosa, ma magari non ci sono riusciti sempre. Loro ad esempio nel secondo tempo sono stati bravi ad orientare la pressione su Bremer e noi non siamo riusciti a dare soluzioni a lui”.

“Quando vieni da serie di risultati negativi non ne vieni fuori di colpo, non succede a nessuna squadra al mondo. Si tratta di un lavoro lungo, bisogna ricostruire la fiducia un mattone alla volta. C’è bisogno di fede e bisogna risultare credibili. La squadra si porta dietro delle difficoltà dal girone di ritorno dell’anno scorso e quest’anno non è ancora riuscita a cambiare il trend. Ma la mentalità si costruisce nel tempo. Non si vincono tre partite consecutivamente nella nostra condizione. Se Cairo ha fiducia? Chiedetelo a lui, io dal club ho avuto fiducia, poi abbiamo delle difficoltà o altrimenti parleremmo di tutt’altro, ma il club è stato perfetto”.